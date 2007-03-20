Чечетов обіцяє конституційну більшість до 1 травня

Заступник лідера фракції Партії регіонів Михайло ЧЕЧЕТОВ зазначає, що вже на сьогодні близько 40 народних депутатів із фракцій «Наша Україна» і БЮТ зверталися до представників антикризової коаліції і заявляли про свою готовність увійти до її складу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

«Уже більше 40 народних депутатів приходили і казали, що не підтримують позицію своїх лідерів, у тому числі ТИМОШЕНКО, БАЛОГИ, КИРИЛЕНКА», - сказав М.ЧЕЧЕТОВ.

Він зазначив, що заяви голови Верховної Ради Олександра МОРОЗА про те, що склад антикризової коаліції розшириться до 40 народних депутатів, не були безпідставними. «Коли МОРОЗ говорив, що буде 300, то буде 300 (депутатів). І це не через те, що хтось стимулює депутатів. Ні. Просто у них є совість», - сказав він.

М.ЧЕЧЕТОВ також висловив переконання, що до 1 травня поточного року до складу антикризової коаліції буде входити конституційна більшість (300 депутатів).