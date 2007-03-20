У Нашій Україні уже вважають, що блок тріщить по швах

Народний депутат, член фракції «Наша Україна» В’ячеслав КОВАЛЬ вважає, що можливе призначення Анатолія КІНАХА на одну з керівних посад у Кабінет Міністрів завдасть шкоди не тільки цілісності фракції «Наша Україна», а і усього блоку.

Про це він заявив сьогодні в коментарі кореспонденту УНІАН.

В.КОВАЛЬ наголосив, що можливе призначення А.КІНАХА свідчить, що одна з політичних сил блоку «Наша Україна» - Партія промисловців і підприємців України - «робить крен в інший бік, в бік коаліції».

В той же час В.КОВАЛЬ відмовився аналізувати підстави можливого рішення А.КІНАХА щодо приєднання до провладних сил. При цьому він зазначив, що після парламентських виборів ряд політиків, які є членами блоку «Наша Україна», «очікували на свої високі кадрові призначення». «Тому до цього часу відбувався пошук варіантів, щоб залишитися при владі», - сказав В.КОВАЛЬ. Він також зазначив, що блок «Наша Україна» переживає не найкращі часи. «Політичний блок почав тріщати», - сказав народний депутат.

В.КОВАЛЬ також вважає, що можливе призначення А.КІНАХА не може відбуватися без виконання якихось зобов’язань, взятих ним перед коаліцією. Зокрема, народний депутат не виключає, що 9 народних депутатів, які входять до так званої групи А.КІНАХА, увійдуть до складу антикризової коаліції.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні стало відомо про можливість входження одного з лідерів “Нашої України”, голови Партії промисловців і підприємців Анатолія КІНАХА до складу уряду Віктора ЯНУКОВИЧА. Сам прем’єр заявив, що офіційно про призначення А.КІНАХА одним із членів Кабінету Міністрів буде оголошено на засіданні уряду завтра, 21 березня.

«Я скажу вам так, що Анатолій Кирилович (КІНАХ) погодився бути моїм першим заступником у питаннях здійснення реформ в Україні. А посаду ми визначимо до ранку», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

У свою чергу А.КІНАХ заявив, що не виключає можливості виходу депутатів від ПППУ з фракції “Наша Україна”.