Луценка випустили з Генпрокуратури до завтра

Генеральна прокуратура оголосила екс-міністру внутрішніх справ України, лідеру Громадського руху «Народна самооборона» Юрію ЛУЦЕНКУ підписку про невиїзд.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЛУЦЕНКО сказав журналістам після допиту в Головному слідчому управлінні ГПУ.

«Мені, нарешті, зробити те, що мали зробити о 6.30 ранку – пред’явили постанову про порушення кримінальної справи і притягнення мене в якості підозрюваного, а також дізналися протягом цих двох годин про те, що я працював радником Президента і міністром внутрішніх справ – все», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО. Він зазначив, що його підозрюють у зловживанні службовими обов’язками при поводженні зі зброєю та боєприпасами.

«Також мені оголошено, як і слідувало чекати, у зв’язку з політичним характером цієї справи, підписку про невиїзд. Я відмовився її підписати у зв’язку з тим, що це є надуманий документ, адже я жодного разу не уникав слідства», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

На його переконання, тільки в цьому заключається ця «надумана» справа, яка має перешкоджати його громадській діяльності на території України.

Відповідаючи на запитання, чи буде він продовжувати поїздки по Україні, Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що проконсультується зі своїми захисниками. Він зазначив, що має право пересуватись по Україні, але має попереджати слідчого.

Ю.ЛУЦЕНКО повідомив, що він завтра на 9.00 також запрошений на допит.

Він зазначив, що дії проти нього з’явились тоді, коли лідери “Народної самооборони” розпочали поїздки по східній Україні. «Після того, як вони зрозуміли, скільки тисяч людей приходять на наші зустрічі в Харкові, Херсоні, Дніпропетровську, і знаючи про наше подальше пересування в Донецьк, Луганськ – в них відбувається страх перед тим, що люди, які були обдурені гаслом про покращення їхнього життя, вже сьогодні, нарешті, прозріють і зроблять політичні висновки. Це чисто політично мотивована справа, яка має зупинити моє просування по України», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Говорячи про суть звинувачення, Ю.ЛУЦЕНКО сказав: «Це дурня повна… До мене роздали 50 пістолетів, я роздав 50, і після мене роздадуть». Він підкреслив, що видача іменної зброї регламентується законом.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, слідчий пояснив таку міру запобіжного заходу щодо нього побоюванням, що він не з’являтиметься на подальші допити.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня Генеральна прокуратура порушила стосовно Ю.ЛУЦЕНКА кримінальну справу за двома статтями Кримінального кодексу, а саме ч. 3 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, вчинені працівником правоохоронного органу, що спричинило тяжкі наслідки), та ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами).