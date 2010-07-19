У БЮТ побачили крах міфу про ефективних менеджерів і реформаторів

В Блоці Юлії Тимошенко критикують владу за нездатність організувати належним чином вступну кампанію у вищі навчальні заклади.

Як повідомили УНІАН в прес-службі БЮТ, про це заявив народний депутат, міністр культури опозиційного уряду Ігор ГРИНІВ.

“Уряд ЯНУКОВИЧА-АЗАРОВА виявився недолугим у вирішенні найпростіших завдань. Показовою є цьогорічна вступна кампанія до вищих навчальних закладів. У спеку +40 абітурієнти стоять по 3-4 дні у чергах під приймальними комісіями, щоб подати документи”, - сказав народний депутат.

За словами І.ГРИНІВА, таким чином Міністерство освіти на чолі з Дмитром ТАБАЧНИКОМ показало всю свою недолугість і нездатність вирішувати навіть найпростіші проблеми. “Міф про ефективних менеджерів і сильних реформаторів в нинішньому уряді зруйнували самі псевдореформатори», - додав І.ГРИНІВ.