Львів готує відповідь на ”початок репресій в Україні”

Фракція „Наша Україна” у Львівській обласній раді вимагає скликання позачергової сесії облради у зв’язку із політичною ситуацією в країні.

Про це заявив кореспонденту УНІАН секретар фракції „Наша Україна” у Львівській обласній раді, депутат обласної ради Олександр СТАРОВОЙТ.

“Зараз на часі порушувати питання про початок масових репресій в Україні, яскравим свідченням чого став обшук квартири лідера “Народної самооборони” Юрія ЛУЦЕНКА”, - заявив О.СТАРОВОЙТ.

„Не було жодної підстави для обшуку квартири Ю.ЛУЦЕНКА, до того ж, обшук було проведено із порушенням законодавства. Це обурює львівських «нашоукраїнців». Ланками цього ж ланцюга є провокація з виявленням зброї у Києві, введення цензури на УТ-1 тощо. І ми не можемо мовчати”, - зазначив О.СТАРОВОЙТ.

За його словами, ініціатива щодо проведення сесії виходить спільно від „Нашої України” та БЮТ, водночас депутат облради переконаний, що її підтримають усі без винятку політичні сили, представлені у Львівській обласній раді.

“У четвер, 22 березня, відбудеться засідання Президії обласної ради, на якій буде ухвалено дату проведення позачергової сесії. Найімовірніше, що позачергова сесія буде скликана вже 23 березня”, - сказав О.СТАРОВОЙТ.

За його словами, депутати планують під час сесійного засідання ухвалити відповідне звернення до керівництва держави.

У коментарі львівським журналістам, заступник голови Львівської обласної ради Микола ГОРИНЬ, повідомив, що “найближчим часом буде зібрана рада політичного блоку “Наша Україна”, де буде розглядатися політична ситуація в країні. Те саме відбудеться і на позачерговій сесії обласної ради. Очевидно, що в порядок денний сесії буде включено питання щодо ситуації навколо Юрія ЛУЦЕНКА. Я можу спрогнозувати, що обласна рада прийме політичну заяву на його підтримку”.