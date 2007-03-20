Президент зустрівся з Жовтяком

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні мав зустріч з екс-главою Київської облдержадміністрації Євгеном ЖОВТЯКОМ, рішення про поновлення якого на цій посаді було прийнято Верховним Судом України.

Про це УНІАН повідомив сам Є.ЖОВТЯК.

За його словами, Президент, на жаль, “виявив неготовність виконувати рішення суду про поновлення на посаді” і “уповноважив вирішити питання керівника Секретаріату Президента Віктора БАЛОГУ”. Останній, за словами Є.ЖОВТЯКА, так само повів мову про “інший спосіб” вирішення конфлікту. Зокрема, зазначив Є.ЖОВТЯК, “запропонував мені доволі високу посаду”.

“Відверто кажучи, - прокоментував підсумки зустрічі Є.ЖОВТЯК, - мене дивує правовий нігілізм глави держави та керівника його Секретаріату, їх небажання виконувати рішення суду. Я не бачу іншого виходу, аніж почати розмову з того, що спочатку буде виконано рішення суду, тобто, мне поновлено на посаді, з якої я був незаконно звільнений Президентом, а вже потім обговорити наступні кроки”.

Відповідаючи на запитання про свої подальші дії, Є.ЖОВТЯК сказав, що він “однозначно не погодиться на інший шлях вирішення конфлікту, аніж виконання рішення суду”. За його словами, він візьме “пару днів на глибший аналіз всіх подій щодо рішення суду”, а в четвер, 22 березня, дасть прес-конференцію, на якій відповість на всі запитання.

Як повідомляв УНІАН, Є.ЖОВТЯК очолював Київську обласну державну адміністрацію з лютого 2005 року по травень 2006 року. 24 травня Президент В.ЮЩЕНКО своїм Указом звільнив Є.ЖОВТЯКА з цієї посади. Вважаючи своє звільнення незаконним, Є.ЖОВТЯК подав позов до суду.

13 березня 2007 року Верховний суд України ухвалив рішення про поновлення Є.ЖОВТЯКА на посаді голови Київської ОДА.

Того ж дня Президент назвав “шоу” поновлення Є.ЖОВТЯКА на посаді голови Київської ОДА. «Якщо йти варіантом шоу і продовжувати ту логіку, яку ініціює Є.ЖОВТЯК або його оточення в цьому питанні, переконаний, що вона не робить честі такій людині, як ЖОВТЯК», - сказав Президент.

Тоді ж прес-секретар Президента Ірина ВАННІКОВА заявила журналістам, що єдиним губернатором Київської області, якого визнає Президент України, є Віра УЛЬЯНЧЕНКО.