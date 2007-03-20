Брат Луценка збирає пікети до прокуратури

Громадянська організація «Антикримінальний вибір» та Громадянський рух «Народна самооборона» закликають людей пікетувати завтра Головне слідче управління Генеральної прокуратури.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив лідер «Антикримінального вибору» Сергій ЛУЦЕНКО.

«Громадянська організація «Антикримінальний вибір» і штаб «Народної самооборони» прийняли рішення про те, що завтра ми проведемо мирну протестуючу акцію на вулиці Борисоглібська, 18, (Головне слідче управління Генпрокуратури) з метою продемонструвати народу України, що на сьогоднішній день антикризова коаліція робить останній бар’єр, і ми втрачаємо демократію в нашій країні», - сказав С.ЛУЦЕНКО.

У зв’язку з цим «Антикримінальний вибір» та «Народна самооборона» запрошують всіх киян і гостей столиці приєднуватися до акції протесту. «О 9 годині ранку ми будемо пікетувати генеральний могильник України», - сказав С.ЛУЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, на завтра на 9.00 лідера “Народної самооборони” Юрія ЛУЦЕНКА знову запрошено на допит до Генпрокуратури.