Кінах не виключає, що до завтра ситуація зміниться

Лідер Партії промисловців і підприємців України, народний депутат Анатолій КІНАХ не виключає, що завтра ситуація з його можливим призначенням в уряд може змінитися. Про це він повідомив РБК-Україна.

А.КІНАХ ще не називає офіційну посаду, запропоновану сьогодні прем`єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ. "Посада ще не відома", - відзначив він. За його словами, консультації ще не завершені.

А.КІНАХ додав, що "завтра, можливо, буде ясність".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ повідомив, що офіційно про призначення А.КІНАХА одним з членів Кабінету Міністрів буде оголошено на засіданні уряду завтра, 21 березня.

«Я скажу вам так, що Анатолій Кирилович погодився бути моїм першим заступником з питань здійснення реформ в Україні. А посаду ми визначимо до ранку», - заявив сьогодні В.ЯНУКОВИЧ.