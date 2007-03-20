Тарасюк висловлює серйозні сумніви щодо Яценюка

Колишній міністр закордонних справ Борис ТАРАСЮК висловлює серйозні сумніви щодо професійної здатності першого заступника глави Секретаріату Президента Арсенія ЯЦЕНЮКА очолювати Міністерство закордонних справ.

Про це він заявив у прямому ефірі на “5 каналі”.

«Я особисто маю серйозні сумніви відносно професійної здатності пана ЯЦЕНЮКА виконувати обов’язки міністра закордонних справ”, - сказав, зокрема, Б.ТАРАСЮК, додавши, що «всім кортить зайняти цю посаду».

Він також висловив здивування поведінкою представників Секретаріату Президента, адже, як зазначив Б.ТАРАСЮК, не глава держави оголосив про висунення кандидатури В.ЯЦЕНЮКА, а керівник Секретаріату Віктор БАЛОГА. При цьому Б.ТАРАСЮК нагадав, що саме «пан ЯЦЕНЮК був першим з Секретаріату Президента, хто відразу після голосування антиконституційного рішення про звільнення міністра ТАРАСЮКА заявив про те, що ВР має право звільняти (главу МЗС – УНІАН), але вносити має право тільки Президент”.

Б.ТАРАСЮК також заявив: “Я знаю, що після моєї відставки в Секретаріаті Президента була штовханина за цю посаду. Повинен сказати, що вона не робить честі тим людям, які оточують Президента”. Все це, на думку Б.ТАРАСЮКА видається “дуже сумнівним з точки зору моральності”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 березня, Верховна Рада вчергове не підтримала кандидатуру Володимира ОГРИЗКА на посаду міністра закордонних справ.

Увечері В.БАЛОГА повідомив, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО вніс до Верховної Ради кандидатуру А.ЯЦЕНЮКА на посаду міністра закордонних справ.

Довідка УНІАН. А.ЯЦЕНЮК (1974 року народження) – з вересня 2006 року обіймає посаду першого заступника глави Секретаріату Президента.

Кандидат економічних наук, член Ради НБУ; член наглядової ради ВАТ "Державний ощадний банк України"; член наглядової ради ВАТ "Державний експортно-імпортний банк України".

Працював міністром економіки в кримському уряді, першим заступником голови Національного банку України, першим заступником голови Одеської обласної державної адміністрації. З вересня 2005 по серпень 2006 обіймав посаду міністра економіки України.