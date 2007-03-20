Вороги ”Народної самооборони” готуються зустрічати Луценка в Донецьку

23:15, 20 березня 2007
Політика
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Лідер громадянського руху “Народна самооборона“ Юрій Луценко Акцію Громадянського руху "Народна самооборона" в Донецьку заплановано на квітень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив лідер обласної організації "Народної самооборони" Юрій ГРИМЧАК.

За його словами, заявку на проведення акції в міську раду організація ще не подавала, а тому дата проведення акції поки не визначена. При цьому Ю.ГРИМЧАК зазначив, що в світлі сьогоднішніх подій він цілком допускає, що місцева влада може не дати дозволу на проведення мітингу.

Ю.ГРИМЧАК також підтвердив, що йому відомо про підготовлювані в Донецьку провокації на адресу лідера руху Юрія ЛУЦЕНКА. Зокрема, Ю.ГРИМЧАК уточнив, що має в своєму розпорядженні інформацію про підготовку "спеціальних бригад" для проведення акцій проти Ю.ЛУЦЕНКА.

Ю.ГРИМЧАК також уточнив, що на сьогодні донецька "Народна самооборона" не мала ніякого тиску зі сторони.

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