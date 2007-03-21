Від Тимошенко чекає вибачень сержант ДАІ і СПУ

БЮТ має вибачитися за свою заяву, в якій інцидент між народним депутатом Павлом КОСТЕНКОМ та сержантом ДАІ розцінено як «політична провокація щодо свого колеги».

Про це заявив народний депутат України, член фракції СПУ Олексій МАЛИНОВСЬКИЙ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Черкаського обласного комітету СПУ, підставою для заяви О.МАЛИНОВСЬКОГО стало публічне вибачення П.КОСТЕНКА за інцидент з ДАІ. «Соратник Богдана ГУБСЬКОГО БЮТівець Павло КОСТЕНКО на шпальті однієї з Черкаських газет вибачився за свою поведінку, чим визнав провину, тепер настав час вибачатися і БЮТ за свою заяву», - сказав О.МАЛИНОВСЬКИЙ.

БЮТ має вибачитися за спробу ввести громадськість в оману, наполягає депутат-соціаліст.

На думку О.МАЛИНОВСЬКОГО, кожна політична сила повинна нести відповідальність за свої кроки та свої заяви. «Тому БЮТ треба набратися сміливості та вибачитися перед громадянами за намагання прикрити порушення закону народним депутатом-членом фракції БЮТ опозиційністю згаданої політичної сили, - сказав О.МАЛИНОВСЬКИЙ. - Cподіваюся, що Блок Юлії Тимошенко підтвердить своє реноме борця за справедливість та публічно засудить поведінку свого колеги».

О.МАЛИНОВСЬКИЙ також висловив сподівання, що після завершення слідства у кримінальній справі, порушеній за фактом інциденту між народним депутатом та працівниками ДАІ, прокуратура області публічно прозвітує про результати розслідування.

Як повідомляв УНІАН, 26 лютого джип BMW Х-5, за кермом якого був П.КОСТЕНКО (член фракції БЮТ), міліціонери тричі намагалися зупинити за перевищення швидкості. Його автомобіль було блоковано при в’їзді в Черкаси, після чого між нардепом з охоронцями і міліціонером стався інцидент, в результаті якого останній, за висновками лікарів, отримав легкі тілесні ушкодження.

Між тим Блок Юлії Тимошенко заявив, що 26 лютого біля Черкас працівниками органів внутрішніх справ було скоєно напад на П.КОСТЕНКА. БЮТ назвала це «політичною провокацією щодо свого колеги і розцінює її як використання силових структур у боротьбі з представниками опозиційних сил».

Водночас Ю.КОСТЕНКО на штальтах черкаської газети «Нова доба» приніс вибачення за інцидент із працівниками ДАІ. «Прикро, - сказав депутат БЮТ, що елементарне непорозуміння спричинило певну напругу в стосунках… За будь-яких обставин продовжуватиму сприяти подальшому розвитку Черкащини, аби прізвище КОСТЕНКО аж ніяк не пов’язувалося із швидкоплинним випадком».