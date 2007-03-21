Візит Ющенка до Москви відмінив Путін?

Візит Віктора Ющенка до Росії, запланований на 21-22 березня, не відбудеться. Вчора це офіційно підтвердила прес-служба президента України. Згідно з офіційним повідомленням, пан Ющенко сам запропонував перенести візит "у зв`язку з трагедією в Кузбасі". Насправді поїздка зірвалася за ініціативою російської сторони, про це пише "Комерсант-Україна" з посиланням на свої джерела в уряді Росії. Таким чином Кремль вирішив висловити своє обурення з приводу прозахідної позиції українського президента. Крім того, Москва не хоче бачити Володимира Огризка на чолі українського МЗС. Цю примху Кремля Віктор Ющенко вже виконав, але по-своєму – він вніс на затвердження Верховної ради кандидатуру Арсенія Яценюка.

Ініціатива проведення робочого візиту Віктора Ющенка до Росії виходила від української сторони. Переговори велися впродовж місяця, при цьому, за інформацією Ъ, Віктор Ющенко хотів, щоб його перебування в російській столиці було максимальне насичене зустрічами на найвищому рівні. Крім переговорів з Володимиром Путіним, глава держави висловив побажання зустрітися з прем`єром Михайлом Фрадковим і із спікерами верхньої і нижньої палат російського парламенту Сергієм Міроновим і Борисом Гризловим. Крім того, українська сторона наполягала, щоб Віктор Ющенко поспілкувався з головними редакторами провідних російських ЗМІ, виступив у МГУ і відвідав Соловецький монастир. Частину вимог Києва у Кремлі відкинули. Програма візиту кілька разів коректувалася, його планувалося зробити то одноденним, то дводенним. Але дата приїзду пана Ющенка до Москви і його зустрічей з паном Путіном – 21 березня – була затверджена точно, пише "Коммерсант-Украина"

За інформацією Ъ, до вечора понеділка в Секретаріаті Президента України не сумнівалися, що візит відбудеться. Проте близько семи годин вечора до Києва з Москви по дипломатичних каналах надійшла пропозиція відкласти візит. Ця пропозиція стала для Києва не просто несподіваною, вона викликала шок. Віктор Ющенко терміново викликав посла РФ Віктора Черномирдіна. Достовірних відомостей про хід бесіди і її тривалість Ъ одержати не вдалося. Відомо лише, що розмова президента з російським послом відбулася пізно увечері, оскільки до 20.00 Віктор Ющенко був зайнятий.

Панові Ющенку не вдалося переконати пана Черномирдіна в тому, що візит має відбутися. Учора увечері прес-служба президента офіційно підтвердила, що візит переноситься: "У зв`язку з трагедією на шахті в Кузбасі Віктор Ющенко запропонував Володимиру Путіну відкласти їх зустріч у Москві на квітень". Про те, що насправді візит був зірваний за ініціативою російської сторони і про реальні причини зриву в повідомленні не було ані слова.

Посилаючись на дані власного джерела в Кремлі, "Комерсант-Україна" пише, що справжніми причинами перенесення візиту стали:

- заява Віктора Ющенка про підтримку планів США по розміщенню елементів системи ПРО в Чехії і Польщі, проти чого активно виступає Росія. "Коли ми попросили Віктора Андрійовича внести ясність з цього питання, у відповідь одержали завірення типу `Ви ж знаєте, як я вас поважаю!", сказало джерело.

- непунктуальність Президента України. За словами того ж джерела Ъ в російському керівництві, кілька днів тому Віктор Ющенко попросив організувати йому телефонну розмову з президентом Росії. "У Кремлі погодилися, домовилися про час, а за півгодини до розмови подзвонили з адміністрації пана Ющенка і сказали, що Віктор Андрійович, на жаль, зайнятий і не зможе переговорити з Володимиром Володимировичем", - сказав співбесідник Ъ. Ймовірно, ця розмова співпала з однією з політичних консультацій за участю президента.

- а також ставлення російскої сторони до кандидатури Ющенка на посаду голови українського МЗС Володимира Огризка. "В ході однієї з робочих консультацій пан Огризко демонстративно вимагав надати йому перекладача з російської на українську, хоча російською володіє досконало", - пригадало джерело Ъ в російському МЗС.