Кінаху віддадуть місце Макухи

09:25, 21 березня 2007
Політика
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У ВР зареєстровані проекти ухвал

КінахАнатолій Кінах стане міністром економіки в уряді Віктора Януковича замість Володимира Макухи. Відповідні проекти ухвал за підписом прем`єр-міністра зареєстровані в апараті Верховної Ради і розміщені на офіційному сайтіпарламенту.

Також зареєстровані проекти про звільнення Володимира Рибака з посади міністра будівництва і ЖКХ. Місце Рибака посяде Олександр Попов. Рибак залишиться просто віце-прем`єр-міністром.

 

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