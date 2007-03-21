Кінаху віддадуть місце Макухи

Анатолій Кінах стане міністром економіки в уряді Віктора Януковича замість Володимира Макухи. Відповідні проекти ухвал за підписом прем`єр-міністра зареєстровані в апараті Верховної Ради і розміщені на офіційному сайтіпарламенту.

Також зареєстровані проекти про звільнення Володимира Рибака з посади міністра будівництва і ЖКХ. Місце Рибака посяде Олександр Попов. Рибак залишиться просто віце-прем`єр-міністром.