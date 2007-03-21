У СПУ вважають, що сьогодні з міністрами проблем не буде

Народний депутат України з фракцій СПУ Іван Бокий упевнений, що всі кандидатури міністрів будуть затверджені. Про це він розповів кореспонденту ForUm’у.

«Всі кандидатури будуть затверджені. Ні в кого немає ніяких зауважень. Отже все гаразд», - сказав Бокий.

Як раніше повідомляв ForUm, Уряд України пропонує призначити секретаря ради розвитку регіонів, екс-міністра Кабінету міністрів і голову Дніпропетровської облдержадміністрації Володимира Яцубу міністром регіонального розвитку і будівництва, а чотири рази мера м. Комсомольськ Полтавської області Олега Попова - міністром житлово-комунального господарства. Президент України Віктор Ющенко запропонував на пост міністра закордонних справ Арсенія Яценюка.