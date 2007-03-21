Навіщо з Луценка брали підписку про невиїзд

Екс-міністр внутрішніх справ, лідер Громадянського руху «Народна самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО сьогодні вранці вдруге прийшов на допит до Головного слідчого управління Генеральної прокуратури.

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв’ю журналістам біля входу до Головного слідчого управління Ю.ЛУЦЕНКО висловив подив тим, чому слідчі застосували до нього підписку про невиїзд. На його думку, влада пішла на цей крок, бо побоюється зібрання чисельних мітингів на його підтримку.

«Я не бачу ніякої проблеми в тому, що зараз відбувається. Але я не розумію, чому мені дали підписку про невиїзд», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО. При цьому він висловив переконання, що порушивши стосовно нього кримінальну справу та проводячи всі інші в контексті цієї справи дії, слідство виконує замовлення влади, «яка боїться бачити мітинги».

«Звичайно, що в антикризової коаліції нерви здали. Якщо ЛУЦЕНКА не пускають до людей, то люди прийдуть до ЛУЦЕНКА», - зазначив лідер «Народної самооборони».

Як повідомляв УНІАН, учора з 6-ї ранку у квартирі Ю.ЛУЦЕНКА представники Генеральної прокуратури близько семи годин проводили обшук. Також учора він приходив на допит до Генпрокуратури.

Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО заявив, що обшук в квартирі Ю.ЛУЦЕНКА пов’язаний з розслідуванням кримінальної справи, порушеної за фактом зловживанням ним службовим становищем.

2 березня Генеральна прокуратура порушила стосовно Ю.ЛУЦЕНКА кримінальну справу за двома статтями Кримінального кодексу, а саме ч. 3 ст. 364 – зловживання владою або службовим становищем, вчинені працівником правоохоронного органу, що спричинило тяжкі наслідки, та ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами).