Безсмертний сподівається, що Кінах всім подякує і відмовиться від посади...

Фракція "Наша Україна" сподівається, що народний депутат Анатолій КІНАХ добровільно відмовиться від запропонованої йому посади міністра економіки.

Як передає кореспондент УНІАН, про сьогодні в інтерв’ю журналістам заявив член фракції "Наша Україна" Роман БЕЗСМЕРТНИЙ. «Сподіваюсь, що А.КІНАХ вийде на трибуну, всім подякує і відмовиться від цієї посади», - сказав він.

Р.БЕЗСМЕРТНИЙ також зазначив, що А.КІНАХ «не може так принижуватися», і за якусь посаду переходити на бік провладної коаліції.

Він також висловив сподівання, що народні депутати, які входять до так званої групи А.КІНАХА, не ввійдуть до складу антикризової коаліції.

У свою чергу, заступник лідера фракції Партії регіонів Михайло ЧЕЧЕТОВ не сумнівається, що у Верховній Раді відбудеться призначення А.КІНАХА. «Вважайте, що він уже призначений», - сказав М.ЧЕЧЕТОВ.

Як повідомляв УНІАН, 20 березня прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ повідомив, що офіційно про призначення А.КІНАХА одним з членів Кабінету Міністрів буде оголошено на засіданні уряду 21 березня.

У Верховній Раді України 20 березня було зареєстровано проекти постанов про звільнення з посади міністра економіки України Володимира МАКУХИ у зв`язку з переходом на іншу роботу, і про призначення на посаду міністра економіки Анатолія КІНАХА. Проект постанови передано на розгляд профільних комітетів - Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування та Комітету з питань будівництва, містобудування i житлово-комунального господарства.