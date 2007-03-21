Коаліція та опозиція об`єднаються навколо Яценюка

Антикризова коаліція підтримає кандидатуру Арсенія ЯЦЕНЮКА на посаду міністра закордонних справ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомила лідер фракції Партії регіонів, координатор парламентської більшості Раїса БОГАТИРЬОВА.

Вона зазначила, що це питання обговорювалося представниками антикризової коаліції. «Ми будемо підтримувати А.ЯЦЕНЮКА в повному складі», - сказала Р.БОГАТИРЬОВА.

Фракції "Наша Україна" і БЮТ також підтримуватимуть кандидатуру Арсенія ЯЦЕНЮКА на посаду міністра закордонних справ.

Як передає кореспондент УНІАН, член фракції "Наша Україна" Роман БЕЗСМЕРТНИЙ повідомив сьогодні в інтерв’ю журналістам, що кандидатура А.ЯЦЕНЮКА обговорювалася сьогодні на засіданні фракції.

За його словами, було прийнято рішення підтримати його на посаду керівника МЗС. «Я не бачу підстав, за яких ми би не підтримали А.ЯЦЕНЮКА», - сказав він.

Зі свого боку, член фракції БЮТ Андрій ШЕВЧЕНКО повідомив, що питання про підтримку А.ЯЦЕНЮКА обговорювалося також на засіданні фракції БЮТ. Він зазначив, що фракція братиме участь у пленарному засіданні, коли буде розглядатися це питання, і проголосує за призначення А.ЯЦЕНЮКА на посаду міністра закордонних справ.

У свою чергу, заступник лідера фракції Партії регіонів Михайло ЧЕЧЕТОВ зазначив, що антикризова коаліція поки не приймала офіційного рішення з цього питання. «Але, думаю, у А.ЯЦЕНЮКА багато шансів стати міністром», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 20 березня Верховна Рада вдруге не проголосувала за призначення Володимира ОГРИЗКА на посаду міністра закордонних справ. Президент України Віктор ЮЩЕНКО вніс до Верховної Ради кандидатуру Арсенія ЯЦЕНЮКА на посаду міністра закордонних справ.

У Верховній Раді України 20 березня було зареєстровано проект постанови про призначення А.ЯЦЕНЮКА на посаду міністра закордонних справ України.