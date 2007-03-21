Яценюк та Кінах пройшли через профільний комітет

Комітет Верховної Ради з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування розглянув кадрові пропозиції Президента та уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про в інтерв’ю журналістам повідомив голова комітету Віктор ТИХОНОВ.

За його словами, сьогодні на засіданні комітету розглядалися кадрові пропозиції Кабінету міністрів України та Президента України. Він зазначив, що «найменше питань було до Арсенія ЯЦЕНЮКА і найбільше - до Анатолія КІНАХА».

За словами В.ТИХОНОВА, А.ЯЦЕНЮК запевнив народних депутатів, що зможе виконувати обов’язки міністра закордонних справ і у нього «є для того бажання».

Як повідомляв УНІАН, учора Президент У країни Віктор ЮЩЕНКО вніс до Верховної Ради кандидатуру Арсенія ЯЦЕНЮКА на посаду міністра закордонних справ.

Кабмін пропонує звільнити з посади міністра економіки Володимира МАКУХУ і призначити на посаду міністра економіки Анатолія КІНАХА.