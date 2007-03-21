ВР призначила Рибака на посаду віце-прем’єр-міністра України

Верховна Рада України обрала Володимира РИБАКА на посаду віце-прем`єр-міністра України.

Як передає кореспондент УНІАН, «за» проголосувало 246 із 360 народних депутатів, зареєстрованих в залі.

Перед цим Верховна Рада звільнила В.РИБАКА з посади віце-прем`єр-міністра України і міністра будівництва, архітектури і житлово-комунального господарства. За таке рішення проголосувало 252 із 360 народних депутатів, зареєстрованих в залі.

Як відзначив на засіданні парламенту перший заступник голови ВР Адам МАРТИНЮК, раніше було ухвалене рішення про реорганізацію Міністерства будівництва, архітектури і житлово-комунального господарства і створення на його базі двох міністерств.

Довідка УНІАН. В.РИБАК з 4 серпня 2006 року був віце-прем`єр-міністром України, міністром будівництва, архітектури і житлово-комунального господарства України.

В.РИБАК – народний депутат України трьох скликань: ІІІ, IV і V. З 1993 по 2002 рік був головою Донецької міської ради і виконавчого комітету, мером Донецька.

2001–2003 рр. – заступник голови Партії регіонів; з 2002 по лютий 2005 року – постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді України; з 2001 року - голова політвиконкому Партії регіонів.

В.РИБАК – доктор економічних наук, професор, заслужений будівельник України, повний кавалер ордена «За заслуги».