Яценюк: Україна не повинна просити

Кандидат на посаду міністра закордонних справ Арсеній ЯЦЕНЮК запевняє, що у разі його призначення міністром усі міжнародні зобов’язання, взяті Україною за відповідними договорами, будуть виконанні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Верховній Раді під час розгляду питання щодо його призначення на посаду міністра закордонних справ.

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що зовнішня політика України має бути стабільною і прогнозованою. В той же час, за його словами, Україна має і надалі відстоювати свої національні інтереси.

«Україна не повинна просити, Україна повинна бути запрошеною», - сказав А.ЯЦЕНЮК

Він також зазначив, що у здійсненні зовнішньої політики необхідно керуватися принципами реалістичності і прагматичності.

Водночас А.ЯЦЕНЮК виступає за «повну економізацію зовнішньої політики».

Він зазначив, що основним курсом України має залишатися європейська інтеграція. Однак, наголосив А.ЯЦЕНЮК, «Європа не є самоціллю для України, а самоціллю є європейські цінності».

Також, за його словами, надзвичайно важливим партнером для України була і є Російська Федерація. «Це завелика країна для того, щоб вести з нею непрогнозовану політику», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Він зазначив, що МЗС має підтримувати високий рівень діалогу і з таким важливим партнером як США.

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