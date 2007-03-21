Верховна Рада звільнила Макуху з посади міністра економіки

Верховна Рада звільнила Володимира МАКУХУ з посади міністра економіки України.

Як передає кореспондент УНІАН, за прийняття відповідного рішення проголосував 251 народний депутат з 281, зареєстрованого у сесійній залі.

Як сказав на засіданні ВР прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ, він вніс подання щодо звільнення В.МАКУХИ у зв’язку із його переходом на іншу роботу.