Верховна Рада звільнила Макуху з посади міністра економіки
11:27, 21 березня 2007Політика
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Урядовця "перейшли" на іншу роботу
Верховна Рада звільнила Володимира МАКУХУ з посади міністра економіки України.
Як передає кореспондент УНІАН, за прийняття відповідного рішення проголосував 251 народний депутат з 281, зареєстрованого у сесійній залі.
Як сказав на засіданні ВР прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ, він вніс подання щодо звільнення В.МАКУХИ у зв’язку із його переходом на іншу роботу.
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