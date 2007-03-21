Парламент посадив Кінаха у ще тепле крісло

Верховна Рада України призначила Анатолія КІНАХА на посаду міністра економіки України.

Як передає кореспондент УНІАН, «за» проголосувало 255 із 266 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

За дану кандидатуру проголосували майже у повному складі фракції Партії регіонів, СПУ та КПУ, а також 5 народних депутатів із фракції БЮТ та 8 народних депутатів із фракції "Наша Україна".

Довідка УНІАН. А.КІНАХ народився у 1954 році Молдові. Закінчив Ленінградський кораблебудівельний інститут, інженер-кораблебудівельник.

Народний депутат України чотирьох скликань. Голова Партії промисловців і підприємців України, президент Українського Союзу промисловців та підприємців, член Ради національної безпеки і оборони України (з 11.2006).

Обіймав посади прем’єр-міністра України, секретаря РНБО.