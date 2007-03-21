Міністром ЖКГ став мер 50-тисячного міста

Верховна Рада України призначила Олександра ПОПОВА на посаду міністра житлово-комунального господарства України.

Як передає кореспондент УНІАН, «за» проголосувало 248 із 263 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

До обрання міністром О.ПОПОВ був заступником міністра будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства.

Крім того, у 1987-1993 роках О.ПОПОВ служив у органах КДБ-СБУ України, потім був начальником відділу маркетингу фірми «Інкомбуд», віце-президентом цієї фірми. У 1994-2007 роках був міським головою Комсомольська Полтавської області.