Міністром ЖКГ став мер 50-тисячного міста
11:45, 21 березня 2007Політика
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"За" Попова висловилися 248 нардепів
Верховна Рада України призначила Олександра ПОПОВА на посаду міністра житлово-комунального господарства України.
Як передає кореспондент УНІАН, «за» проголосувало 248 із 263 народних депутатів, зареєстрованих у залі.
До обрання міністром О.ПОПОВ був заступником міністра будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства.
Крім того, у 1987-1993 роках О.ПОПОВ служив у органах КДБ-СБУ України, потім був начальником відділу маркетингу фірми «Інкомбуд», віце-президентом цієї фірми. У 1994-2007 роках був міським головою Комсомольська Полтавської області.
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