ВР призначила Яцубу міністром регіонального розвитку та будівництва

Верховна Рада України призначила Володимира ЯЦУБУ міністром регіонального розвитку та будівництва України.

Як передає кореспондент УНІАН, «за» проголосувало 253 із 265 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Довідка УНІАН. В.ЯЦУБА у 1995-1998 рр. обіймав посаду першого заступника глави Адміністрації Президента, у 1998-2000 рр. був першим заступником міністра Кабінету міністрів України, у 2001-2003 рр. - був державним секретарем Кабміну, а пізніше - міністром Кабінету міністрів України.

Крім того, В.ЯЦУБА очолював Дніпропетровську обласну держадміністрацію у 2003-2004 роках, а з жовтня 2006 р. був радником прем`єр-міністра України, секретарем Ради розвитку регіонів.