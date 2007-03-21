Кінаха з товаришами виганяють з Нашої України

«Наша Україна» оцінює входження Анатолія Кінаха до складу нинішнього Уряду Віктора Януковича, як приклад політичної зради і безвідповідальності політичного діяча. Нам дуже прикро констатувати той факт, що позиція лідера Партії промисловців і підприємців України виявилася непослідовною та базувалася на грі на два фронти. Про це йдеться у заяві партії, розміщеній на офіційному сайті Нашої України.

По-перше, Партія промисловців і підприємців України, як і усі інші учасники Блоку «Наша Україна», прийняла рішення про перехід в опозицію до Уряду Януковича і так званої «антикризової коаліції» в парламенті. Сьогодні, коли підстави такого рішення «Нашої України» лише підтверджуються наростаючою в країні політичною та соціально-економічною кризою, зрада Анатолія Кінаха є ножем в спину Об’єднаній опозиції та Президенту України.

По-друге, співпраця Анатолія Кінаха з Урядом Януковича перекреслює переговорний процес щодо об’єднання Партії промисловців і підприємців України з «Народним Союзом Наша Україна». А таке об’єднання мало стати прикладом консолідації помаранчевих сил перед загрозою реваншу антинародних сил.

«Народний Союз Наша Україна» засуджує таку зрадницьку позицію Анатолія Кінаха і буде ініціювати виключення народних депутатів України від ПППУ зі складу парламентської фракції «Наша Україна».