Турчинов вважає, що Ющенко програв Януковичу та коаліції

Перший заступник лідера фракції БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ вважає, що призначення Арсенія ЯЦЕНЮКА на посаду міністра закордонних справ України «послаблює позицію Президента і його команди».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам після призначення А.ЯЦЕНЮКА керівником МЗС.

О.ТУРЧИНОВ назвав поспішним рішення Президента України щодо внесення кандидатури А.ЯЦЕНЮКА у парламент.

Він додав, що не має нічого проти А.ЯЦЕНЮКА, але «політично це не є виграш».

Відповідаючи на запитання журналістів, чому в такому разі БЮТ підтримала А.ЯЦЕНЮКА на цю посаду, О.ТУРЧИНОВ зазначив, що таким чином фракція виконує свої зобов’язання, взяті перед партнерами.

«Ми підтримали, тому що підписали угоду, і завжди виконуємо ті зобов’язання, які беремо», - сказав народний депутат.

Він також зазначив, що глава держави мав залишатися на своїй позиції і наполягати на призначенні міністром закордонних справ Володимира ОГРИЗКА.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 березня, Верховна Рада призначила А.ЯЦЕНЮКА міністром закордонних справ. «За» проголосувало 426 із 432 народних депутатів, зареєстрованих у залі. У повному складі голосували фракції Партії регіонів, КПУ, СПУ, «Наша Україна» і майже в повному складі - фракція БЮТ.