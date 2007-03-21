Турчинов вважає, що Ющенко програв Януковичу та коаліції
БЮТ підтримала Яценюка через зобов’язання
Перший заступник лідера фракції БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ вважає, що призначення Арсенія ЯЦЕНЮКА на посаду міністра закордонних справ України «послаблює позицію Президента і його команди».
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам після призначення А.ЯЦЕНЮКА керівником МЗС.
О.ТУРЧИНОВ назвав поспішним рішення Президента України щодо внесення кандидатури А.ЯЦЕНЮКА у парламент.
Він додав, що не має нічого проти А.ЯЦЕНЮКА, але «політично це не є виграш».
Відповідаючи на запитання журналістів, чому в такому разі БЮТ підтримала А.ЯЦЕНЮКА на цю посаду, О.ТУРЧИНОВ зазначив, що таким чином фракція виконує свої зобов’язання, взяті перед партнерами.
«Ми підтримали, тому що підписали угоду, і завжди виконуємо ті зобов’язання, які беремо», - сказав народний депутат.
Він також зазначив, що глава держави мав залишатися на своїй позиції і наполягати на призначенні міністром закордонних справ Володимира ОГРИЗКА.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 березня, Верховна Рада призначила А.ЯЦЕНЮКА міністром закордонних справ. «За» проголосувало 426 із 432 народних депутатів, зареєстрованих у залі. У повному складі голосували фракції Партії регіонів, КПУ, СПУ, «Наша Україна» і майже в повному складі - фракція БЮТ.