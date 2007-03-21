Костенко і Тарасюк пропонують Президенту вернути Жовтяка

Українська народна партія та Народний рух України звернулися до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з пропозицією виконати рішення Верховного Суду України щодо відновлення на посаді голови Київської обласної державної адміністрації представника УНП Євгена ЖОВТЯКА. Про це йдеться у спільній Заяві УНП та НРУ, переданій УНІАН і підписаній головами партій Юрієм КОСТЕНКОМ та Борисом ТАРАСЮКОМ.

УНП та НРУ нагадують Президенту зміст статті 124 Конституції України, яка визначає, що "судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов`язковими до виконання на всій території України".

"Конституція України проголошує, що права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави, яка відповідає перед людиною за свою діяльність”, - зазначають автори заяви.

Вони також нагадують, що утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов`язком держави. Відповідно до статті 102 Конституції Президент України є главою держави і виступає від її імені, він є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.

“Стаття 68 Основного Закону покладає на кожного обов`язок неухильно додержуватися Конституції України та її законів, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей", - йдеться у спільній Заяві.

"Важко уявити собі ситуацію, за якої Євген ЖОВТЯК звертався би до Європейського Суду з прав людини для відновлення своїх прав", - зазначають у Заяві УНП та НРУ.

Як повідомляв УНІАН, Є.ЖОВТЯК очолював Київську обласну державну адміністрацію з лютого 2005 року по травень 2006 року. 24 травня Президент В.ЮЩЕНКО своїм Указом звільнив Є.ЖОВТЯКА з цієї посади. Вважаючи своє звільнення незаконним, Є.ЖОВТЯК подав позов до суду.

13 березня 2007 року Верховний суд України ухвалив рішення про поновлення Є.ЖОВТЯКА на посаді голови Київської ОДА.

Того ж дня Президент назвав “шоу” поновлення Є.ЖОВТЯКА на посаді голови Київської ОДА.

Прес-секретар Президента Ірина ВАННІКОВА заявила журналістам, що єдиним губернатором Київської області, якого визнає Президент України, є Віра УЛЬЯНЧЕНКО.