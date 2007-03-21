БЮТ заявляє, що ”жодні кінахи” не зіб’ють його зі шляху

12:35, 21 березня 2007
Політика
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Блок Тимошенко підтримує НУ

Блок Юлії Тимошенко засуджує рішення Анатолія КІНАХА перейти на бік прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА у вирішальний момент протистояння між демократичними силами та кланами, що прагнуть відродити тоталітарне правління в країні, і вважає таке рішення недалекоглядним.

Про це йдеться у заяві БЮТ, переданій УНІАН.

Члени БЮТ переконані, що ведуть “праведну боротьбу, і за будь-яких обставин переможе той, хто вистояв, утримався від спокус та посад”.

БЮТ висловлює щиру підтримку блоку „Наша Україна” в проведенні чіткої позиції на розмежування чесної політики від політичних спекулянтів і торгашів. “В умовах політичного тиску з боку влади, посилення антидемократичних процесів, переслідування свободи слова і політичних репресій наше політичне партнерство повинно зупинити реванш кримінальних сил, які сьогодні прагнуть узурпувати владу”, переконані “бютівці”.

Вони запевняють, що послідовно підтримуватимуть партнерів з „Нашої України”..., “які сьогодні гідно тримаються і разом з нами не дають країні впасти в безодню кримінально-політичного хаосу”.

Від імені об’єднаної опозиції БЮТ заявляє, що “жодні кінахи не зіб’ють нас зі шляху боротьби з криміналом при владі, і як би зараз не було важко, перемогу в результаті здобудуть принципи демократії та честі, а не продажності і зради”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні парламент за поданням Кабінету міністрів призначив А.КІНАХА міністром економіки України.

А.КІНАХ був обраний народним депутатом п’ятого скликання за списками блоку “Наша Україна”.

 

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