Кінах: у коаліції та опозиції ненормальні відносини

Новопризначений міністр економіки України Анатолій КІНАХ не виключає входження до широкої коаліції депутатів, які у фракції "Наша Україна" представляють Партію промисловців та підприємців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам після голосування у парламенті за його призначення на посаду міністра економіки.

«Ми готові розглядати питання формування коаліції національної єдності», - сказав А.КІНАХ. При цьому він зазначив, що ця коаліція не має бути результатом «примітивних торгів посадами чи ресурсами».

Водночас А.КІНАХ наголосив, що остаточне рішення з цього приводу прийматимуть члени ПППУ. Відповідне рішення членів партії, за його словами, має бути і з питання подальшого перебування депутатів від ПППУ у фракції "Наша Україна".

Відповідаючи на запитання журналістів, чи означатиме це, що депутати, які представляють ПППУ у фракції "Наша Україна", не будуть більше підтримувати політику «Нашої України», А.КІНАХ сказав: «Я, на жаль, поки не бачу жодної політики «Нашої України»». При цьому він додав, що кожен народний депутат є самодостатнім і голосуватиме за кожне конкретне рішення, виходячи з власного бачення.

А.КІНАХ також висловив упевненість, що всі кроки, які він робить і робитиме у подальшому, «підсилюватимуть позицію Президента».

Він також наголосив, що у коаліції та опозиції ненормальні відносини. «Це просто перетягування канату повноважень», - сказав А.КІНАХ.

Довідка УНІАН. До групи ПППУ у фракції “Наша Україна” входять 9 народних депутатів.