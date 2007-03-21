Апетит до Богатирьової прийшов під час їди

Координатор парламентської більшості, лідер фракції Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА вітає приєднання ПППУ на чолі із Анатолієм КІНАХОМ до антикризової коаліції і вважає це „відповідальним кроком національного політика, який понад усе проставив принципи державної єдності і національного прагматизму”

Як повідомили УНІАН у прес-службі Р.БОГАТИРЬОВОЇ, на думку лідера фракції Партії регіонів, останні події доводять, що “більшість політиків України розуміють всю небезпеку ситуації, і не бояться разом із нами брати відповідальність за державу”. “Гуртування політичних сил навколо коаліції засвідчить громадянам всю хибність нетерпимості та неконструктивності опозиції, яка готова, як імператорські воїни, до останнього партизанити в джунглях українських конфліктів”, - переконана Р.БОГАТИРЬОВА.

Координатор парламентської більшості впевнена, що нинішнє розширення коаліції - це лише початок величезного об’єднавчого процесу. „Коаліція розширюватиметься і надалі за рахунок всіх фракцій без винятку. Наша мета не 300 голосів у парламенті. Наша мета – консолідувати всіх 450 депутатів і, таким чином, об’єднати Україну”, - заявляє Р.БОГАТИРЬОВА.

Як повідомляв УНІАН, 17 березня голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ в інтерв’ю журналістам висловив переконання, що в парламенті буде створено широку коаліцію.

18 березня в інтерв’ю "5 каналу" Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що Партія регіонів пропонує нашоукраїнцям та бютівцям по кілька мільйонів доларів за інтеграцію в антикризову коаліцію. За її словами, у такий спосіб парламентська більшість намагається зібрати 300 голосів, необхідних для конституційної більшості.