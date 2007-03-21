У ПР вважають, що Кінаху було незатишно серед ”політичних психопатів”

13:20, 21 березня 2007
Політика
1182

Тому й пішов до Януковича?

Ярослав СухийПозиція Партії промисловців і підприємців була передбаченою і прогнозованою. Про це в інтерв`ю парламентським журналістам у середу заявив народний депутат України, член ПР Ярослав Сухий, передає кореспондент ForUm’у.

«Оскільки ці люди давним-давно відчували себе незатишно і некомфортно в середовищі групи політичних психопатів, які примушували їх то виходити, то заходити, то сидіти на місці, то не дихати або дихати нечасто», - сказав нардеп.

Тому, на думку «регіонала», призначення Анатолія Кінаха міністром економіки було також передбаченим і прогнозованим.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter