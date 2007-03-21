Наша Україна вигнала Кінаха і дала його людям останній шанс

Фракція «Наша Україна» на початку наступного пленарного тижня визначиться з питанням щодо подальшого членства ряду народних депутатів, які підтримали призначення Анатолія КІНАХА на посаду міністра економіки, а також ще ряд кадрових питань.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив лідер фракції «Наша Україна» В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

Він наголосив, що після голосування у парламенті за призначення А.КІНАХА на посаду міністра економіки відбулося засідання фракції «Наша Україна». За його словами, на засіданні було прийнято рішення виключити А.КІНАХА із фракції «Наша Україна».

«Що стосується депутатів з групи А.КІНАХА (політична група Партії промисловців та підприємців – УНІАН), то рішення щодо їх подальшого перебування у фракції буде ухвалюватися на наступному пленарному тижні», - сказав В.КИРИЛЕНКО.

Він наголосив, що рішення залежатиме від того, чи напишуть ці представники заяви про входження до складу антикризової коаліції.

«Будь-який депутат із «Нашої України», який напише заяву про входження до антикризової коаліції, автоматично буде виключений з лав фракції», - сказав В.КИРИЛЕНКО.

Лідер фракції зазначив, що таким чином «Наша Україна» дає можливість депутатам, які представляють Партію промисловців і підприємців у блоці «Наша Україна», визначитися зі своєю подальшою політичною позицією.