Суд зробив Луценка ”вільною людиною”

Подільський районний суд Києва призупинив досудове слідство Генеральної прокуратури України у кримінальній справі проти лідера Громадянського руху “Народна самооборона” Юрія ЛУЦЕНКА для з’ясування законності її порушення.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив адвокат Ю.ЛУЦЕНКА Юрій МАРТИНЕНКО.

За його словами, вчора до Подільського райсуду Києва було подано скаргу на постанову Генпрокуратури про порушення кримінальної справи проти Ю.ЛУЦЕНКА. У зв’язку з цим суд відкрив провадження за цією скаргою і призупинив слідство.

Як повідомив після допиту в Головному слідчому управлінні Генпрокуратури сам Ю.ЛУЦЕНКО, слідчі дії поти нього призупинені, він є вільною людиною. «Будь-які слідчі дії по надуманій, політично вмотивованій справі проти Ю.ЛУЦЕНКА зупинені. Так що я вийшов із Головного слідчого управління і зараз є знову-таки вільною людиною», - сказав лідер руху.

Він також повідомив, що наразі має намір поїхати в Секретаріат Президента.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня Генеральна прокуратура порушила стосовно Ю.ЛУЦЕНКА кримінальну справу за двома статтями Кримінального кодексу, а саме ч. 3 ст. 364 – зловживання владою та ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами).

Вчора зранку слідчі Генпрокуратури сім годин проводили обшук у квартирі Ю.ЛУЦЕНКА. Генеральний прокурор Олександр МЕДВЕДЬКО заявив, що обшук пов’язаний з розслідуванням кримінальної справи, порушеної за фактом зловживанням Ю.ЛУЦЕНКОМ службовим становищем.

Учора і сьогодні Ю.ЛУЦЕНКА викликали на допит до Головного слідчого управління Генпрокуратури України.