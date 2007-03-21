Ющенко думає, що парламент перехворіє

Президент України Віктор ЮЩЕНКО представив співробітникам Міністерства закордонних справ України новопризначеного керівника зовнішньополітичного відомства Арсенія ЯЦЕНЮКА.

Як передає кореспондент УНІАН, Президент зазначив: «Я можу сказати добрі слова про цю молоду людину (УНІАН: А.ЯЦЕНЮК народився у 1974 році). Безумовно, це талановитий фахівець, який представляє досить молоде покоління українських політиків».

За словами В.ЮЩЕНКА на усіх ділянках роботи А.ЯЦЕНЮК демонстрував високий інтелектуальний підхід у розв’язанні різних питань. «Змінити стільки посад у регіональній і центральній владі – це говорить про те, що ця людина була востребувана», - зазначив Президент.

Він висловив сподівання, що А.ЯЦЕНЮК на посаді міністра закордонних справ знайде підтримку у Верховній Раді, Кабінеті міністрів України.

На представленні були присутні перший заступник міністра закордонних справ Володимир ОГРИЗКО, глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА, екс-міністр закордонних справ Борис ТАРАСЮК.

Президент подякував Б.ТАРАСЮКУ за роботу на посаді міністра закордонних справ. Також Президент подякував Володимиру ОГРИЗКУ «за ті дії, які він вчинив, особливо останні декілька тижнів». «Прикро, на жаль, від того, що дискусія навколо посади міністра так політизована у Верховній Раді. Прикро, що це заважає формувати нормальні відповіді і на виклики, і у формуванні кадрового потенціалу, але я переконаний, що парламент цим перехворіє», - сказав Президент.

Він зазначив, що В.ОГРИЗКО у нелегких обставинах вчинив чесний професійний крок і тримався виключно по-державницьки і патріотично.

Як повідомляв УНІАН, А.ЯЦЕНЮК сьогодні був затверджений на посаді міністра парламентом після того, як його кандидатуру було внесено на розгляд Верховної Ради Президентом України. До цього парламент тричі відхилив кандидатуру В.ОГРИЗКА, на якій раніше наполягав Президент.

До цього призначення А.ЯЦЕНЮК був першим заступником глави Секретаріату Президента.