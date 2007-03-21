Коаліція віддасть Міністерство охорони здоров`я комуністам?

Антикризова коаліція має намір змінити міністра охорони здоров`я. Про це «proUA» повідомило джерело в уряді.

За інформацією джерела, на основі домовленостей в коаліції квота міністра охорони здоров`я відійшла до КПУ. На цей пост вже фактично узгоджена кандидатура Юрія Гайдаєва, який з грудня 2005 року займає пост заступника міністра охорони здоров`я.

За відомостями джерела, перехід квоти став можливим завдяки демаршу комуністів у зв`язку зі спробами призначити Володимира Огризка на пост міністра закордонних справ.

Нагадаємо, зараз посаду міністра охорони здоров`я посідає кандидат від «Нашої України» Юрій Поляченко.