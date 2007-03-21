Тимошенко бачить, як не витримують нерви і кишені

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО переконана, що фракція “Наша Україна” залишиться цілісною.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, таким чином Ю.ТИМОШЕНКО відповіла на запитання журналістів, чи підтверджує вона свої прогнози щодо того, що крім Анатолія КІНАХА з фракції „Наша Україна” може вийти група Петра ПОРОШЕНКА.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, сьогодні демократична команда проходить тест на міцність, “у когось не витримують нерви, у когось – кишені”. Вона висловила переконання, що переважна більшість депутатів з „Нашої України” “тримаються і здаватися не будуть”.

За словами лідера БЮТ, “не є новиною, що мої стосунки з ПОРОШЕНКОМ чи з МАТВІЄНКОМ не завжди були безхмарними, але сьогодні ми по один бік барикад”.

Однак вона впевнена у порядності своїх колег по опозиції. “Я впевнена у свої колегах. Я знаю, що у фракції „Наша Україна” більшість політиків, незважаючи на будь-які спокуси, залишаються патріотами, і для них політична честь та гідність не порожні слова”, - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні після голосування у парламенті за призначення голови Партії промисловців та підприємців А.КІНАХА на посаду міністра економіки члени «Нашої України» виключили його з фракції.

Також «Наша Україна» на початку наступного пленарного тижня має визначиться з питанням щодо подальшого членства ряду народних депутатів, які підтримали призначення А.КІНАХА на посаду міністра економіки.

Після свого призначення А.КІНАХ не виключив, що депутати від ПППУ можуть вийти з фракції “Наша Україна”.