Януковичу вдалося зупинити ножиці

Уряд в 2007 році має намір вийти на позитивний баланс зовнішньоторговельного сальдо.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ у вступному слові на розширеному засіданні Кабінету Міністрів України.

За його словами, очолюваний ним уряд в 2004 році залишив позитивний експортно-імпортний баланс з позитивним сальдо 7 млрд. дол. Подальші уряди, відзначив прем`єр, привели економіку до негативного сальдо в обсязі 3 млрд. дол.

У зв`язку з цим В.ЯНУКОВИЧ заявив, що новому уряду вдалося зупинити темпи зростання негативного сальдо в зовнішньоторговельних операціях.

«Нам лише вдалося на даний момент зупинити ножиці темпів зростання експорту й імпорту. Сьогодні стоїть завдання, щоб вже поточного року цю проблему вирішити і вийти на позитивне сальдо», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство економіки прогнозує за підсумками 2007 року «нульове» сальдо зовнішньоторговельного балансу.

За даними Держкомстату, негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами за підсумками січня 2007 року становило 492,2 млн. дол.

Негативне сальдо зовнішньоторговельного балансу України в 2006 році становило 2 млрд. 973,7 млн. дол. проти позитивного на рівні 1 млрд. 291,8 млн. дол. в 2005 році.

У держбюджеті-2007 уряд прогнозував вийти на невеликий профіцит - приблизно 163 млн. дол.