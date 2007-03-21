Ющенко закликав Яценюка мати швидку реакцію

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликав новопризначеного міністра закордонних справ Арсенія ЯЦЕНЮКА звертати увагу на захист інтересів українських громадян за кордоном.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент сказав під час представлення А.ЯЦЕНЮКА співробітникам Міністерства закордонних справ.

«Будь-яка людина, яка потрапляє у Посольство України будь-де у світі, має відчути, що прийшла на свою землю, що вона зігріта увагою, що там реально вона може отримати захист своїх інтересів», - сказав Президент. «Я думаю, що звідси починається уява про Україну, якою вона є, який дипломат її представляє», - додав він.

За словами В.ЮЩЕНКА, «прикро і соромно», що в деяких дипломатичних установах України за кордоном українцям не можуть допомогти, не можуть піти назустріч людині, бути коректними і ввічливими у вирішенні її проблем. «Я закликаю, Арсенію Петровичу, мати абсолютно швидку, миттєву реакцію на такі рецидиви», - сказав Президент.

В.ЮЩЕНКО також зазначив, що зовнішня політика України має базуватися на безумовному дотриманні національних інтересів. «Кожне питання має розглядатися з першої фундаментальної основи – наскільки це відповідає національним інтересам України. Де є національні інтереси України, там повинна бути присутня українська національна політика, незалежно від того, чи говоримо про схід, про північ, захід, чи південь», - додав Президент.

Він також наголосив на необхідності посилити економічну складову у зовнішньополітичній діяльності та просування конкретних економічних завдань України на тих чи інших ринках. «Прикро, що по деяких ринках ми втратили в останні роки позитивний торговельний оборот», - сказав Президент, додавши, що хотілося б, щоб МЗС у цьому питанні проводило роботу по «організації нової торговельної динаміки».

На переконання В.ЮЩЕНКА, необхідно мати конкретний план, як мінімізувати негативне торговельне сальдо по кожній території.