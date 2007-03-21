Янукович визнав свій борг

Уряд працюватиме для кожної людини, незалежно від її політичних уподобань.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні під час розширеного засідання уряду, присвяченого підбиттю підсумків соціально-економічного розвитку України у 2006 році.

«Я зроблю все, щоб уряд, який я очолюю, виконав усі зобов’язання, взяті перед громадянами нашої держави. Підкреслюю - коаліційний уряд працює і працюватиме для всіх громадян, для всієї спільноти, для всіх регіонів і для кожної людини, незалежно від того, за яку політичну силу вона голосувала», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Прем’єр-міністр також визнав свій борг «перед тими тисячами фахівців, професіоналів високого рівня, яких по всій країні було незаконно звільнено з роботи під час політичних чисток у 2005 році».

«Я ніколи не забуду цього, і завжди буду чесно і наполегливо працювати для всього народу України», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ і подякував своїм прихильникам, які підтримували його та урядову коаліцію у важкі часи.