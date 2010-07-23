Освоєння «стихійних» грошей на Прикарпатті контролюватиме міліція

В Івано-Франківській області міліція здійснюватиме оперативний супровід при освоєнні коштів, виділених з бюджету на подолання наслідків стихії.

Про це повідомив УНІАН керівник Центру зв’язків з громадськістю УМВС України в Івано-Франківській області Василь ГУЛЬТАЙЧУК.

За його словами, для того, щоб не допустити фактів розкрадання бюджетних коштів або нецільового використання при роботах з ліквідації наслідків цьогорічної стихії, міліція Івано-Франківщини спільно з фахівцями Контрольно-ревізійного управління ретельно відстежуватимуть питання законності освоєння цих коштів і чіткого виконання договірних зобов’язань підрядниками.

На думку начальника УМВС України в Івано-Франківській області Василя ВАРЦАБИ, «у такому разі можна буде вчасно виявляти або попереджати можливі злочини, пов’язані з розкраданнями».

За його словами, доцільність таких заходів полягає у тому, що за два роки від часу попереднього стихійного лиха, якого зазнало Прикарпаття, міліція виявила 135 злочинів, які безпосередньо пов’язані з фактами зловживання службовим становищем, привласнення бюджетних коштів, невиконання фірмами-підрядниками умов договорів. Внаслідок цих злочинів державним та громадським інтересам завдано збитків на загальну суму понад 20 мільйонів гривень.