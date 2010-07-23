Міліція побила журналіста і вилучила сервер опозиційної газети

Співробітники міліції в штатському вчора о 22.00 увірвалися до приміщення одного з інтернет-клубів Одеси, де розміщено головний сервер інтернет-версії газети «Свободная Одесса», вигнали з приміщення відвідувачів, побили представника видання «Свободная Одесса» і вивели з ладу обладнання.

Про це повідомив УНІАН головний редактор опозиційного видання Володимир УЩАПОВСЬКИЙ. Він уточнив, що «в знищенні інтернет-версії газети «Свободная Одесса» брали участь співробітники обласного Управління по боротьбі з економічними злочинами УМВС України в області».

На думку В.УЩАПОВСЬКОГО, «міліція явно виконувала політичне замовлення, адже в присутності операторів місцевих ЗМІ, які вели відеозйомку, представникові газети «Свободная Одесса» викручували руки й били його».

Він підкреслив, що «багатьом силовикам наша газета не до душі, оскільки публікувала матеріали про корупційні зв`язки лідера партії «Родина» Ігоря МАРКОВА з багатьма вищими міліційними і прокурорськими чинами, зокрема з екс-прокурором Одеської області Василем ПРИСЯЖНЮКОМ і прокурором Миколаївської області Миколою СТОЯНОВИМ».

Редактор газети «Свободная Одесса» уточнив, що «це одні з останніх резонансних публікацій, і можемо припустити, що знищення інтернет-версії нашої газети, що видається в обласному центрі 50-тисячним тиражем, є реакцією на них деяких впливових героїв видання».

Схоже, акцентував В.УЩАПОВСЬКИЙ, що керівництво одеської міліції вирішило: «Краще закрити рот нашому виданню, створити в місті атмосферу страху, ніж негайно звільнити «перевертнів у погонах», які заради ремонту своїх службових кабінетів стають надійним дахом для бандитів різних мастей».

При цьому редактор газети «Свободная Одесса» запевнив, що зникнення інтернет-версії газети – «явище тимчасове. Ми продовжимо боротьбу. Якщо силовики пішли на застосування до нашого видання незаконних методів – значить, ми на правильному шляху».

В.УЩАПОВСЬКИЙ констатував, що «співробітники УБЕЗ залишили приміщення інтернет-клубу лише близько другої години ночі 23 липня, при цьому незаконно конфіскували й вивезли в невідомому напрямку один із системних блоків». Він назвав ці дії «першою спробою влади встановити жорстку цензуру над українськими інтернет-виданнями. Якщо вони вб`ють нас, немає сумніву, що потім вони безкарно топтатимуть, закриватимуть, викручуватимуть руки й співробітникам інших видань».

На запит кореспондента УНІАН у облУВС прокоментувати дії співробітників УБЕЗ стосовно газети «Свободная Одесса» співробітниця Центру громадських зв`язків Юлія ЧЕБАН відповіла, що «ніяких коментарів із цього приводу поки немає – представника ЦГЗ викликали до начальника облуправління міліції».