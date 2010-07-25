Янукович нагородив Медведька орденом Ярослава Мудрого

За сумлінну працю V ступеня

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ нагородив генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня. Текст відповідного указу від 25 липня розміщено на офіційному сайті глави держави. Як йдеться в документі, О.МЕДВЕДЬКА нагороджено “за вагомий особистий внесок у розбудову правової держави, зміцнення законності та правопорядку, багаторічну сумлінну працю”.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter