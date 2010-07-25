Філарет: Патріарх Кирил хоче збудувати нову Російську імперію

Патріарх Московський Кирил хоче збудувати нову Російську імперію, але таку, де головним центром буде Московський патріарх, який стоятиме над державами і їхніми президентами. Як повідомляє офіційний сайт Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП), про це в інтерв’ю газеті “Експрес” повідомив Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет.

На його думку, саме для цього Патріарху Кирилу потрібно зміцнювати вплив Росії на Україну. За словам Патріарха Філарета, в цьому Кирила підтримує і російська державна влада, яка зацікавлена в інтеграції України в Росію. «Але цього в більшості не сприймають в Україні, і ми це бачимо серед інтелігенції, за відгуками у пресі. Прихильників єдиної помісної православної української церкви значно більше, ніж прихильників «русского мира», бо навіть в УПЦ МП цей «мир» підтримує меншість», - зазначив Патріарх Філарет.. «Тому Московський патріарх може бажати – але його бажання збудувати нову імперію не справдяться. Бо ми віримо і бачимо, що Бог благословив бути Україні незалежною державою, а Українській Церкві – помісною і автокефальною», - додав він.