Філарет: Патріарх Кирил хоче збудувати нову Російську імперію
Її центром буде Московський патріархат
Патріарх Московський Кирил хоче збудувати нову Російську імперію, але таку, де головним центром буде Московський патріарх, який стоятиме над державами і їхніми президентами. Як повідомляє офіційний сайт Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП), про це в інтерв’ю газеті “Експрес” повідомив Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет.
На його думку, саме для цього Патріарху Кирилу потрібно зміцнювати вплив Росії на Україну. За словам Патріарха Філарета, в цьому Кирила підтримує і російська державна влада, яка зацікавлена в інтеграції України в Росію. «Але цього в більшості не сприймають в Україні, і ми це бачимо серед інтелігенції, за відгуками у пресі. Прихильників єдиної помісної православної української церкви значно більше, ніж прихильників «русского мира», бо навіть в УПЦ МП цей «мир» підтримує меншість», - зазначив Патріарх Філарет.. «Тому Московський патріарх може бажати – але його бажання збудувати нову імперію не справдяться. Бо ми віримо і бачимо, що Бог благословив бути Україні незалежною державою, а Українській Церкві – помісною і автокефальною», - додав він.