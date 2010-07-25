Кирил: ми не говоримо, що одна частина історичної Русі повинна панувати

Патріарх Московський і всієї Русі КИРИЛ заявляє, що від єдності православної Церкви залежить благополуччя всіх слов`янських народів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні після Божественної літургії у Спасо-Преображенському соборі Дніпропетровська.

«Коли ми говоримо про Церкву, ми не говоримо в політичних категоріях. Ми не говоримо, що одна частина історичної Русі повинна панувати над іншою, що Церква повинна ставати інструментом чиєїсь злої зовнішньої політики. Все це бездумні слова, що не мають ніякого відношення до того, що є Церква», - заявив патріарх КИРИЛ.

Як відзначив глава Російської православної церкви, «Церква завжди була громадою зцілення, вона об`єднувала народ, зцілювала фізичні й духовні недуги не словами пастирів, а силою Божою любові й благодаті».

Він впевнений, що, зберігаючи єдність Церкви, «ми зберігаємо надію на порятунок всіх нас».

Разом з тим ключову роль у збереженні єдності Церкви патріарх КИРИЛ відводить Україні.

«Внутрішньо сильне, непохитне духовне ядро стародавніх киян силою благодаті Божої розповсюдилося православною вірою на неосяжні простори Євразії. І коли люди зберігали віру і єдність Церкви, благодать Божа була з ними", - підсумував патріарх КИРИЛ.