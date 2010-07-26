Націоналісти мають намір пікетувати Кирила попри заборону

Вчора до Києва з офіційним візитом прибув патріарх Московський і всієї Русі Кирил. Глава Російської православної церкви (РПЦ) пробуде в столиці чотири дні, за які проведе засідання Священного синоду РПЦ, а також відслужить молебень і літургію. Сьогоднішні відвідини патріархом Софійского собору можуть вилитися в протистояння націоналістів і міліції – представники правих сил уже пообіцяли провести акцію протесту незважаючи на заборону Окружного адміністративного суду Києва, пише "Коммерсантъ-Україна".

У п`ятницю після восьмигодинного засідання Окружний адміністративний суд Києва заборонив проведення акцій протесту біля Софійського собору, куди сьогодні вранці прибуде глава РПЦ. Заявки на проведення пікетів незалежно один від одного подали В "Свобода", УНА-УНСО і громадська організація "Братство святого Андрія Первозванного". Суд аргументував заборону тим, що "акції протесту вказаних організацій можуть привести до зіткнень між віруючими різних конфесій". Цікаво, що суд не санкціонував і акції на підтримку патріарха – у понеділок організація "Православний вибір" планувала провести хресний хід по Володимирській вулиці, проте суд заборонив і цей захід.

У київській міліції почали готуватися до візиту глави РПЦ ще в неділю: вулиці, прилеглі до Києво-Печерської лаври, перекрили залізними щитами, вулицю Цитадельну заповнили автобусами із співробітниками міліції і внутрішніх військ. Ці заходи безпеки залишаться в силі до кінця візиту патріарха Кирила до України.

Націоналісти мають намір обійти рішення суду. "Ми вже подали заявку на проведення іншої акції в районі Софійської площі. Хай Кирило Гундяєв (патріарх Кирил) зрозуміє, що він тут гість, а не господар", - відзначив глава київської міської організації В "Свобода" Андрій Мохник. За інформацією видання, активісти "Свободи" мають намір влаштувати пікет поряд з готелем Hyatt.

Аналогічні плани будують і в інших праворадикальних організаціях. "Ми заявили, що у понеділок біля могили патріарха Володимира на Софійській площі буде спільна прес-конференція УНА-УНСО і Конгресу українських націоналістів (КУН), і ми її проведемо. Ніде не сказано, що на прес-конференцію не можуть прийти сотні наших прихильників. Ось вони і прийдуть показати своє ставлення до візиту московського попа", - розповів керівник київської міської організації УНА-УНСО Ігор Мазур. "У рішенні суду КУН взагалі не згадується, так що у понеділок ми точно вийдемо на вулицю", - запевнив заступник голови київської міської організації КУН Володимир Манько.