У «Батьківщині» заявляють, що Печерський суд діє за схемою влади

Партія “Батьківщина” оскаржуватиме ухвалу Печерського районного суду міста Києва, якою забороняється Мін’юсту вносити зміни в реєстраційні документи обласної організації “Батьківщини”.

Про це сьогодні під час прес-конференції в УНІАН заявив народний депутат від БЮТ, голова Київської обласної організації «Батьківщина» Костянтин БОНДАРЄВ.

Він нагадав, що 26 червня відбулося засідання партійної обласної конференції “Батьківщини”, на якому відбулася зміна керівництва організації. К.БОНДАРЄВ нагадав, що на цій конференції його було обрано головою облорганізації замість Володимира МАЙБОЖЕНКА.

Однак В.МАЙБОЖЕНКО звернувся зі скаргою до Печерського райсуду Києва. К.БОНДАРЄВ зауважив, що є 2 ухвали Печерського райсуду столиці від 13 липня цього року, однією з яких приймається до розгляду скарга на рішення осередку партії на Київщині та призначено дату розгляду цього питання на 2 серпня. “Другою ухвалою про запобіжні заходи суд зобов’язує всі підрозділи Міністерства юстиції заборонити вносити зміни до реєстраційних документів обласної організації, відповідно і в частині зміни керівництва”, - сказав він. При цьому, за словами К.БОНДАРЄВА, це вже не перша ухвала цього суду і одного й того ж судді, яка стосується саме партії “Батьківщина”. Він нагадав, що аналогічне рішення було ухвалене і відносно Львівської обласної організації “Батьківщини”.

“Все відбувається за напрацьованою схемою. Наші юристи оскаржуватимуть сам факт наявності цих ухвал”, - наголосив К.БОНДАРЄВ. Народний депутат зауважив, що відповідне звернення вже передано до Апеляційного суду міста Києва.

За словами К.БОНДАРЄВА, якщо до вересня не будуть виконані всі формальні рішення відносно змін у обласній організації “Батьківщини”, то ЦВК може взагалі заборонити участь у виборах. “Зараз нам суд заважає виконувати всі ці юридичні формальності”, - сказав він. К.БОНДАРЄВ вважає, що “дії Печерського суду – це складові певної схеми, яку влада відпрацювала для того, щоб не допустити перемоги “Батьківщини” на виборах 31 жовтня.

Він також нагадав, що Київська обласна партійна організація «ВО «Батьківщина» 23 липня передала звернення Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ, в якому вимагає припинити втручання Печерського районного суду Києва у внутрішні справи партії «Батьківщина». К.БОНДАРЄВ зауважив, що статтею 4 Закону «Про політичні партії в Україні» забороняється втручання з боку органів державної влади у внутрішню діяльність політичних партій та їх місцевих осередків. “З часів незалежності України і до сьогодні не було жодного випадку втручання судами у партійні справи. Печерський районний суд міста Києва, втручаючись у внутрішньопартійні справи, намагається усунути Київську обласну партійну організацію «ВО «Батьківщина» від виборчих перегонів-2010», - заявив він.

К.БОНДАРЄВ також заявив на прес-конференції , що ВО “Батьківщина” планує отримати 70% місць у місцевих радах Київської області.

Він зауважив, що “Батьківщина” “має взяти по голосах не менше результату виборів 2007 року – 0,5 млн. голосів”. “Я думаю, що по містах у нас буде десь 70% місць”, - сказав народний депутат.

К.БОНДАРЄВ наголосив, що кандидати у мажоритарних округах від “Батьківщини” будуть набагато сильнішими, ніж кандидати опонентів.

“Ми ставимо завдання по пропорційній системі на рівні 2007 року - 44-45%, а по мажоритарних округах ми ставимо для себе завдання близько 80%. Якщо ми перерахуємо в конкретну чисельність місць у радах, то ми отримаємо 70%”, - сказав народний депутат.