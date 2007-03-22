Чорновіл вважає, що депутатів Кінаха до коаліції підштовхнув Кириленко

Народний депутат, член фракції Партії регіонів Тарас ЧОРНОВІЛ переконаний, що представники Партії промисловців і підприємців України, що входять до складу фракції «Наша Україна», навіть якщо офіційно не вступлять до коаліції, будуть співпрацювати з нею.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Т.ЧОРНОВІЛ заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам, відповідаючи на запитання щодо можливого поповнення коаліції.

«Якщо вони навіть не вступлять до коаліції, і залишатимуться в опозиції, то це не означає, що не буде нормальної співпраці. Вона буде однозначно», - сказав він.

Т.ЧОРНОВІЛ зазначив, що на сьогоднішній день не можна прогнозувати, чи ввійдуть представники ПППУ до складу коаліції. При цьому, зауважив народний депутат, якщо раніше у них навіть не виникало такої думки щодо приєднання до коаліції, то «НСНУ їх до цього підштовхнув». «Їх так швидко охрестили зрадниками і запроданцями, що, я думаю, якщо вони ще вагалися, то за допомогою пана В.КИРИЛЕНКА і його команди вони вже можуть визначитися в бік коаліції», - сказав Т.ЧОРНОВІЛ.

Як повідомляв УНІАН, 21 березня Верховна Рада призначила голову ПППУ Анатолія КІНАХА на посаду міністра економіки України. Одразу після голосування члени «Нашої України» виключили А.КІНАХА з фракції. Також «Наша Україна» на початку наступного пленарного тижня має визначиться з питанням щодо подальшого членства ряду народних депутатів, які підтримали призначення А.КІНАХА на посаду міністра економіки. Після свого призначення А.КІНАХ не виключив, що депутати від ПППУ можуть вийти з фракції “Наша Україна”.