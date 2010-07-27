Дітей в Україні називають Мартінами Лютерами і Віватами

З початку 2010 року при реєстрації дітей найчастіше використовувалися імена Анастасія та Максим.

Як повідомила УНІАН прес-служба міністерства юстиції, такі дані навів міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ з посиланням на органи реєстрації актів цивільного стану (РАЦС) міністерства юстиції.

Загалом з початку року в Україні були популярними близько 60 імен. Серед жіночих – Анна (Ганна), Дар‘я (Дарина), Софія, Діана, Марія, Вікторія, Тетяна, Крістіна (Христина), Єлізавета, Ангеліна, Вероніка. Крім того, популярністю користувалися імена Аліна, Каріна, Валерія, Єва, Катерина, Олександра, Поліна, Яна, Ольга, Ірина, Юлія, Аріна.

Серед чоловічих імен найпопулярнішими були Артем, Денис, Данііл (Данило), Олександр, Андрій, Богдан, Дмитро, Нікіта (Микита), Назар, Кіріл (Кирило). Популярними були також імена Віктор, Віталій, Гліб, Єгор, Іван, Ілля, Артур, Вадим, Тимофій, Михайло, Павло, Микола, Євген, Сергій, Арсеній, Юрій, Тимур, Давид та Марк.

В усіх регіонах залишаються популярними такі давньослов’янські імена як Владислав, Станіслав, Ярослав, Святослав, Ростислав.

При цьому, якщо у Волинській, Житомирській, Одеській областях давньоєврейське ім’я Злата опинилося серед нетрадиційних, то в Дніпропетровській області – серед найпопулярніших. Популярне в Криму ім’я Кіра, на Одещині потрапило до рідковживаних. Ім’я Назарій, яке популярне у Львівській, Тернопільській, Хмельницькій областях, у Харківській потрапило до рідкісних.

В більшості регіонів України були зареєстровані дівчатка з грецьким ім’ям Євангеліна.

Фіксуються й регіональні уподобання батьків щодо імен, якими вони нарікали новонароджених у першому півріччі 2010 року. Наприклад, у Дніпропетровській області було популярним ім‘я Валерій, у Житомирській – Олена, Володимир, Олексій, Тарас, у Закарпатській – Соломія, Каміла, Ксенія, Юліанна, Марина, Роман, у Львівській – Марта, Олег, Василь, Остап, у Миколаївській - Кароліна, Еліна, Матвій, до імен масового поширення на Миколаївщині останнім часом також долучилися імена - Сліна, Мілана, Маргарита, Лев, у Полтавській області – Уляна, у Рівненській – Любомир, Микола, у Сумській – Ксенія, у Тернопільській – Надія, Василь, Ігор, Тарас, Матвій, у Харківській – Ніна, Ксенія, Руслан, Арсеній, Микола, Олег, Сергій, у Хмельницькій – Наталія, у м. Києві – Варвара, Емілія, Аліса, Захар.

При цьому, як відзначають в органах РАЦС, з початку 2010 року, як і в минулих роках, більшість батьків наполягала на тому, щоб імена Ганна, Христина, Данило, Микита, Кирило були зазначені за прикладом російського правопису. Наприклад, у Дніпропетровській області цього року було зареєстровано дітей на ім’я - Ніколай, Алєся, Алєксандра, Алєкс.

Досить часто, за бажанням батьків, дітям присвоюються імена, які не відповідають правилам правопису і можуть в подальшому спричинити колізію при оформленні будь-яких документів. Наприклад, зустрічаються такі форми імен як Владімір, Данііл, Кірілл, Філіп, Архілес, Радіон. Трапляються такі незвичні форми імен як Катіріна, Лізавєта, Алона, Павла, Русана, Єлісавета, Иллана, Николиня, Тамарі, Даніяль, Пейтер, Йоланд, Александрос, Доминикас, Йосеф, Югій.

А до рідкісних імен з початку 2010 року потрапили такі популярні колись імена як Олесь, Арсен, Влад, Владлен, Герман, Лев, Ніка, Сніжана, Лада, Соломія, Елеонора, Ельвіра, Таміла, Нора, Ляля, Ліка, Дана, Еліна, Нонна.

Нетрадиційними для українців залишаються імена, що присвоєні під час реєстрації дітей батьками, які є представниками інших національностей. Серед таких з початку 2010 року були імена – Фатіма, Лейла, Аміна, Тамріко, Ніно, Самір, Армен, Расім, Левон, Надар, Азіз, Алі, Амір, Ренат, Рустам, Рафік. Зареєстровані й менш відомі або рідковживані імена – Сугра, Назанин, Пірі, Тіт, Абдулазіз, Тарик, Акош, Манар, Емрах, Уамба, Амр.

Втім, траплялися й поодинокі випадки надання дітям східних імен батьками українського походження. Дітей називали іменами – Аміна, Саміра, Мадіна, Крім, Дамір, Анвар, Джамал, Мурад, Ахат.

Але якщо східними іменами дітей називали батьки, що є представниками інших національностей або вихідцями з інших країн, то західні імена полюбляли й самі українці. З початку року в Україні реєструвалися такі імена як Домініка, Джесіка, Сабріна, Ніколь, Луіза, Еліза, Каміла, Ізабела, Еріка, Евеліна, Сімона, Ніколєтта, Еліс, Каміла, Моніка, Мартіна, Аніта, Анабелла, Даніель, Глорія, Габріела, Ерік, Ернест, Крістіан, Едуард, Ельдар, Леонард, Семіон, Патрік, Даніель, Річард, Жорж, Ернест.

Реєструвалися й застарілі імена, такі як Мотрона, Мотря, Меланія, Аглая, Василина, Євпраксія, Капітоліна, Аріна, Аполінарія, Демид, Захар, Климентій, Яков, Тихон, Гнат, Гордій, Прохор, Євсей, Савелій, Єлезар, Єлісей, Лукьян, Азарій, Акім, Архип, Макарій, Гордій, Клим, Кузьма, Никодим, Тихон, Фадей.

Продовжують користуватися популярністю й біблійні, міфічні або історичні імена. З початку 2010 року зареєстровані діти з іменами – Аврора, Афіна, Аріадна, Юнона, Даяна, Даная, Деметра, Вєнєра, Вірсавія, Клеопатра, Єва, Адам, Авраам, Єлєазар, Діоніс, Дарій, Лука, Матвій, Аскольд, Нестор, Амур, Серафім, Максимус, Рафаель, Платон, Тамерлан, Меркурій.

А от герої телевізійних серіалів або відомі літературні герої у 2010 році поки не мають колишньої популярності. Поодиноко зареєстровано імена Кармеліта, Есмеральда, Констанція, Спартак.

Натомість реєструвалися імена, які є рідкісними не лише в Україні, але й у світі – Домисла, Далья, Оліанна, Влоята, Саліна, Патрина, Аллєгра, Кіпріада, Черана, Боцана, Софра, Леайда, Лерия, Едже, Камо, Вели, Мірі, Рудій, Ейва, Лалиджан, Хрусталіна, Русаліна, Антос, Хризон, Малкиель, Аржуан, Ждаш, Сорин, Чабука, Гдан.

Не користуються особливою популярністю, проте регулярно реєструються й подвійні імена. Так, з початку 2010 року в Україні були зареєстровані дівчатка з іменами – Либідь Тетяна, Естер-Хая, Естер-Адесса, Мальвіна-Вікторія, Софія Едже, Рейчел-Аданна, Берта-Софі, Анна Беата, Варвара-Евіта, Єва-Маргарет, Кармеліта-Хрістіна, Рахіль-Габріела, Єлєна-Джесіка, Стелуца-Естер, Марта-Марія, Сафіра-Олександра, Фіонна Софія, хлопчики – Маркус-Ада, Ільяс-Адріано, Іан-Нікіта, Фево-Богдан, Таш-Даур, Дарій-Георг, Лерім-Лев, Янатан-Едвін.

Не користувалися особливою популярністю імена, що в українській мові є іменниками. Проте у першому півріччі цього року були зареєстровані діти з іменами – Калина, Талія, Миля, Різа, Ніл, Султан, Емір, Іслам, Мілан, Тузель.

А найдивовижнішими іменами, якими з початку року нарікали новонароджених дітей в Україні, виявилися жіночі імена – Азимаой, Султанпаша, Жаклін-Нанйіп, Еліф Су, та чоловічі імена – Віват, Ейлєй, Нац, Йосеф Север’ян, Северін Ілларіон, Мартін Лютер та Добриня Нікітін.