Мартинюк відмовився оголосити заяву Нашої України про виключення Кінаха

Перший заступник голови Верховної Ради Адам МАРТИНЮК відмовився оголосити рішення фракції «Наша Україна» про виключення Анатолія КІНАХА зі складу фракції.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні під час вечірнього пленарного засідання парламенту А.МАРТИНЮК повідомив, що до президії ВР надійшла заява лідера фракції «Наша Україна» В’ячеслава КИРИЛЕНКА про виключення народного депутата А.КІНАХА зі складу фракції.

За словами А.МАРТИНЮКА, у заяві йдеться, що «у зв’язку з грубим порушенням фракційної дисципліни КІНАХ Анатолій Петрович виключається зі складу фракції». «Оскільки КІНАХА Анатолія Петровича в числі депутатів ВР немає, я не можу оголосити таку заяву», - сказав А.МАРТИНЮК.

При цьому відмова А.МАРТИНЮКА оголосити таку заяву була мотивована тим, що у заяві допущена помилка, зокрема, щодо ім’я та по-батькові А.КІНАХА (насправді його звати Анатолій Кирилович КІНАХ – УНІАН).

Як повідомляв УНІАН, 21 березня Верховна Рада призначила А.КІНАХА на посаду міністра економіки України. Одразу після голосування “Наша Україна” виключила А.КІНАХА з фракції.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО назвав ганьбою призначення А.КІНАХА на посаду міністра економіки. «Те, що відбулося сьогодні з призначенням міністра економіки - це ганьба. Ганьба морального типу», - сказав він.