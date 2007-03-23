Янукович: Яценюк і Кінах зближуватимуть нас з Президентом

Прем`єр-міністр України Віктор Янукович задоволений приходом Арсенія Яценюка і Анатолія Кінаха до уряду.

Про це він заявив сьогодні в інтерв`ю телеканалу «Інтер».

При цьому глава уряду переконаний в тому, що входження до складу уряду Арсенія Яценюка і Анатолія Кінаха зближуватиме його і Президента. «Немає сумнівів у тому, що країна об`єднається, і лідери вимушені будуть йти назустріч один одному», - вважає В.Янукович.

На думку В.Януковича, оцінки Президента, висловлені у зв`язку з призначенням Анатолія Кінаха на посаду міністра економіки, – несправедливі. «Є цілі набагато вищі. Адже Майдан нас багато чого навчив, у тому числі і Ющенка, і Кінаха, і мене. І Майдан мав не тільки негативні, а й позитивні сторони. В емоціях можна давати оцінки необ`єктивні. Ось коли минуть емоції у Віктора Ющенка, він побачить, що Кінах зробив крок, спрямований на консолідацію суспільства», - додав він.

Принагідно В.Янукович наголосив, що не відкидає тих людей, які мають якесь відношення до Майдану. «У нас такого немає. Ми здатні йти на зустріч і компроміс. Адже компроміс – це мистецтво, в якому завжди хтось щось втрачає. Ми готові щось втрачати заради того, щоб об`єднатися», - заявив глава уряду.